Naesen en Van Avermaet overtuigden Bakelants nog niet in nieuwe seizoen: "Blijf op mijn honger"

Wat te verwachten van de Belgen bij AG2R-Citroën in het voorjaar?

AG2R-Citroën trekt opnieuw met een Belgische kern naar de voorjaarklassiekers. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen moeten de speerpunten worden, daarnaast zijn er ook Stan Dewulf en Lawrence Naesen. Maar ook Benoît Cosnefroy wordt één van de kopmannen.

Jan Bakelants verwacht niet te veel van de Franse ploeg in het voorjaar. "Ik mis lef en initiatief bij deze ploeg. AG2R rijdt nooit op kop. Ik ben zeker dat Van Avermaet en Naesen dat af en toe graag anders zouden zien", zegt hij bij HLN.

"Ik dacht dat Greg heel goed aan het seizoen zou beginnen, maar in Oman zat hij heel ver. Ik blijf op mijn honger. Hij ook, denk ik. Hetzelfde met Oliver: het is nog niet goed genoeg. AG2R is een ploeg die heel blij zal zijn met een mooie ereplaats", stelt Bakelants nog.