🎥 Tom Pidcock is oppermachtig op steile slotklim in de Ronde van de Algarve, Ilan Van Wilder knap derde

Tom Pidcock heeft zijn eerste zege op de weg binnen.

In de Ronde van de Algarve was het weer aan de renners met klimmersbenen. Onderweg lagen drie beklimmingen, de finish lag op een steile slotklim. De Alto do Malhão, zo'n 2,5 kilometer aan 9,8% beloofde pittig te worden.

Kasper Asgreen, Mathias Vacek en Lewis Askey gingen er vandoor en namen zo'n vijf minuten op het peloton. Onder meer BORA-hansgrohe hield de vlucht onder controle voor kopman Hindley. Asgreen was de beste van de drie vluchters en nam ook nog de bergtrui mee onderweg.

De voet van de slotklim haalden ze echter niet, want al op 30 kilometer van de meet werd laatste vluchter Asgreen gegrepen. Goossens en Cavagna reden weg op de voorlaatste klim en namen al snel zo'n 35 seconden voorsprong. Ook zij werden gegrepen voor de slotklim na beukwerk van Matteo Trentin.

Pidcock oppermachtig

Voor leider Magnus Cort ging het te snel. Hindley begon fel, maar lang duurde dat niet. Pidcock, Van Wilder en Onley sloegen een kloof op de rest, Almeida kwam nog terug uit de achtergrond en ook Higuita was niet ver.

Maar aan Pidcock was niets te doen. De Brit pakte uit met een verschroeiende demarrage en klopte Almeida, Van Wilder eindigde mooi op plek drie. Voor Pidcock nog maar de derde zege op de weg na de Brabantse Pijl en de Touretappe naar Alpe d'Huez vorig jaar. De Brit is ook de nieuwe leider, zondag volgt er nog een tijdrit van 25 kilometer.

