Annemarie Worst pakt in Sint-Niklaas haar tweede Europese zege van het seizoen

Annemarie Worst heeft haar pechseizoen nog wat kunnen goedmaken.

Geen wereldtoppers zoals Van Empel, Pieterse en Van Anrooij in Sint-Niklaas, maar met Alvarado, Brand en Betsema stonden er toch mooie namen aan de start. De Belgen Verdonschot en Norbert Riberolle namen wel de beste de start nadat de lichten niet werkten en er dan maar een fluitsignaal gebruikt.

Alvarado had haar start wat gemist, maar ze kwam toch vroeg weer terug aan de kop van de koers, Worst en Brand volgden makkelijk. Betsema, Van Alphen en Bakker volgden op korte afstand. De felle wind en het snelle parcours zorgden ervoor dat wegrijden eigenlijk niet zo makkelijk was.

Worst profiteert van een fout

De zes kwamen weer samen en in de vierde van zes rondes kon Worst een kloof slaan na een fout van Brand in het zand. De rest moest ook een gat laten en Worst was weg. Ze pakte zo'n 10 seconden en in de achtergrond ging Betsema ook nog in de fout, waardoor de voorsprong van Worst opliep naar zo'n 20 seconden.

Worst gaf het in de slotronde niet meer af en pakte haar zesde overwinning van het seizoen, nog maar de tweede van het seizoen in Europa na Maldegem. Alvarado werd tweede op 20 seconden, Brand werd derde op 34 seconden.