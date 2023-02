Deen Skjelmose Jensen pakt ook in de Tour du Var zijn ritzege mee, Fransman Vauquelin blijft leider

Een tweede zege van het seizoen voor de Deen.

Een klassiek koersverloop in de tweede rit van de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Een kopgroep van vier renners met de Fransman Burgaudeau, de Italiaan Milesi, de Duitser Brenner en de Noor Holter.

De kopgroep kreeg een voorsprong van zo'n vier minuten, Burgaudeau en Holter waren de sterksten. Burgaudeau reed weg van Holter, maar gebruikte deed dat terwijl hij een drinkbus en een gelletje aannam. De Fransman behield lang een voorsprong van een minuut, maar op een oplopend stuk kraakte Burgaudeau toch.

In de finale nog wel wat aanvallen met onder meer Pinot, Gaudu en leider Vauquelin, maar niemand raakte echt weg. Het werd een sprint en daarin toonde Mattias Skjelmose Jensen zich de sterkste.

De jonge Deen won ook al een rit in de Ster van Bessèges en doet dat nu dus opnieuw. De Amerikaan Neilson Powless, die in de finale erg sterk was, werd tweede, leider Vauquelin derde. De Fransman blijft leider.

