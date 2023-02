Tom Pidcock haalt uit in de Algarve met verschroeiende eindsprint: "We hadden iets recht te zetten"

Tom Pidcock heeft niet lang moeten wachten op zijn eerste zege op de weg in 2023.

Nadat hij eind januari zijn veldritseizoen beëindigde heeft Tom Pidcock zijn eerste zege van het seizoen gepakt in de Ronde van de Algarve. De Brit wordt zo gebombardeerd tot een van de favorieten voor de Omloop Het Nieuwsblad.

"Deze voelt heel goed. We hebben hier al twee ritzeges door onze vingers laten glippen en dat wilden we vandaag absoluut niet laten gebeuren. We hadden iets recht te zetten", zei Pidcock in het flashinterview.

Pidcock zette aan op zo'n 300 meter en dacht dat de finish even verder lag. "Ik ging en dacht dat de finish boven lag. Plots ging het nog naar links en dat had ik niet verwacht. Ik had Almeida nog zien komen, maar haalde het toch. Morgen zal het beslist worden in de tijdrit. Ik zal alles geven."

Gevaar voor eindwinst komt vooral van ploegmaat Ganna

Zondag staat er nog een tijdrit van 25 kilometer op het programma. Pidcock heeft een voorsprong van 5 seconden op Van Wilder en 7 op Almeida. Maar het gevaar zal vooral komen van zijn ploegmaat Filippo Ganna, die op 32 seconden volgt en wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss, die op 33 seconden staat.

De eindsprint van Pidcock