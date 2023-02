VOORBESCHOUWING X²O-TROFEE BRUSSEL: Wie wint de laatste klassementscross van het seizoen?

Zondag is het de X²O-trofee op een universiteitscampus in Brussel. Het is meteen ook de laatste klassementscross van het seizoen.

Brussel is niet de laatste cross van het seizoen. Dat is een week later in Oostmalle, maar Brussel is wel de laatste klassementscross van het seizoen. Zo zal ook de X²O-trofee kunnen afgesloten worden. Vorig jaar won Michael Vanthourenhout. Denise Betsema won bij de vrouwen.

PARCOURS

Het parcours bevindt zich op de terreinen van de VUB en ULB. Het is een zware omloop. Zo is er een schuine kant die al heel veel bepaalt. Ook zijn er de trappen die de renners en rensters zullen moeten bedwingen. Vaak zijn die in het verleden ook al beslissend geweest.

FAVORIETEN MANNEN

Michael Vanthourenhout won vorig jaar en kan in Brussel meteen zijn titel verdedigen. In Middelkerke had hij wel een mindere dag. Al was het een dag later in Lille al beter. Het wordt afwachten hoe hij voor de dag zal komen en of hij nog voldoende motivatie kan vinden, want een klassement heeft hij niet meer te verdedigen.

Ook is er nog leider Eli Iserbyt. Hij kan met een zege een eindzege in de X²O-trofee extra glans geven. Zijn grootste uitdager is Lars van der Haar, maar die staat al op 2 minuten. Van der Haar zal dus al meteen er een lap op moeten geven. Ten slotte is er ook nog Laurens Sweeck. Ook hij zal zich nog eens willen tonen.

FAVORIETEN VROUWEN

Bij de vrouwen is er één grote favoriete en dat is Fem van Empel. Nog een zege en zo zal ze het klassement met 5 zeges winnen. Haar grootste uitdaagster worden Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst en Lucinda Brand. Vooral Alvarado maakte het van Empel in Lille lastig.