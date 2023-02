Eli Iserbyt zet de puntjes op de i in laatste manche X2O Trofee en heeft zo toch weer zijn klassement beet

Eli Iserbyt is de laatste jaren de man van de klassementen. Hij moet het wel van de X2O Trofee hebben op dat vlak dit seizoen, nadat de Wereldbeker en Superprestige in een ander kamp belandden.

Sweeck miste in Brussel zijn start, Iserbyt en Van der Haar konden in de eerste ronde al gaan versnellen. Vanthourenhout wilde ook nog mee en slaagde daar ook in. Het ploegenspel kon dus weer gespeeld worden bij Pauwels Sauzen-Bingoal: Iserbyt had een gaatje beet nadat Vanthourenhout inhield. Dat kloofje werd echter niet behouden en ook Adams sloot nog aan vooraan.

Iserbyt en Vanthourenhout gingen beurtelings versnellen in de volgende fase van de cross: voor Van der Haar onbegonnen werk om dat beukwerk te blijven pareren. Iserbyt reed zo opnieuw een voorsprong bij mekaar. Ondanks een val lukte het hem deze keer definitief om vooruit te blijven.

STRIJD VOOR PLEK 2

Vanthourenhout en Van der Haar bleven ondertussen strijd leveren voor plek 2. De Europese kampioen ontdeed zich even van de Nederlander, maar die kwam nog terug. Nadat Van der Haar in de slotronde even voet aan grond moest zetten, was Vanthourenhout er toch van af. Iserbyt verzekerde zich met de zege in deze cross van eindwinst. Vanthourenhout en Van der Haar maakten het podium in Brussel vol.