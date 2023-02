Ilan Van Wilder eindigt op een steile slotklim in de Algarve 3e: "Ik kan ermee leven"

In de Ronde van de Algarve is Ilan Van Wilder opnieuw op een dichte ereplaats geëindigd. Opnieuw was het op een aankomst bergop.

In de 2e rit van de Ronde van de Algarve was Ilan Van Wilder er al dichtbij, maar hij juichte iets te vroeg. Ook in rit 4 deed hij op de steile slotklim mee voor de zege, maar deze keer stond er geen maat op Tom Pidcock. Van Wilder eindigde uiteindelijk 3e.

"Die klim viel niet te vergelijken met die van rit 2 die me beter lag. Daardoor kan ik leven met mijn 3e plaats", was Van Wilder bij Eurosport eerlijk. "Pidcock, Joao Almeida en ik sloegen een gaatje. Ik ben blijven rijden met het oog op het klassement. Uiteindelijk ben ik blij met de bonificatieseconden."

Van Wilder staat op 5 seconden van leider Pidcock in het klassement. In de afsluitende tijdrit zal het klassement beslist worden. "Het is lang geleden dat ik in een tijdrit nog eens voluit mocht gaan. We zien wel wat het geeft. Ik ben blij dat ik na 2 moeilijke jaren opnieuw op niveau ben, als klassementsrenner, maar ook als helper van de ploeg", besloot Van Wilder.