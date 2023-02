Küng sneller dan Cavagni en Ganna in het werk tegen de klok, Ilan Van Wilder op eindpodium Ronde van Algarve

Racen tegen de klok was de laatste opdracht in de Ronde van de Algarve. Stefan Küng bewees nog eens dat dit een specialiteit van hem is, Ilan Van Wilder hield zijn podiumplek vast.

Ilan Van Wilder vatte de 24,4 kilometer lange tijdrit in en rond Lagoa aan van op de tweede plaats in het algemeen klassement. Wie weet zat er dus een podium of zelfs nog meer in. Van Wilder leverde alvast een behoorlijke tijdrit af, goed voor een zevende plek in de rituitslag. In het klassement moest de Belg van Soudal Quick-Step één plaatsje inleveren, maar hij kon dus wel nog mee op het podium. EINDWINNAAR ZIT BIJ INEOS Eindwinnaar werd Daniel Felipe Martínez, die op de laatste dag van de Ronde van de Algarve nog zes plaatsen vooruitging. Dat had er alles mee te maken dat de Colombiaan van Ineos knap vierde eindigde in de tijdrit en zo zelfs beter deed dan wereldkampioen tijdrijden Foss. Slechts drie specialisten gingen nog sneller: Rémi Cavagna, Filippo Ganna en Stefan Küng. De Zwitster ging het hardst van allemaal. Küng had aan de aankomst een tijd die nog vier seconden beter was dan die van Cavagna en tien seconden beter dan die van Ganna.