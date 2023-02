Lars van der Haar is niet tevreden met zijn 2e plaats in Sint-Niklaas: "Hun tactiek begint lachwekkend te worden"

Lars van der Haar is als 2e in Sint-Niklaas geëindigd. Daar was hij achteraf niet tevreden over. Ook had hij kritiek op de tactiek van enkele concurrenten.

Die kritiek was aan het adres van de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal. "Het begint wel een beetje lachwekkend te worden hoe Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout weigeren te koersen", sprak Lars van der Haar na de wedstrijd in het flashinterview. "Het moet altijd van Laurens Sweeck en mezelf komen en dat is jammer voor het veldrijden", ging van der Haar verder. "Op een bepaald moment zou je de zege zo aan Sweeck willen schenken. Uiteindelijk ga je toch zelf voor de winst, maar het is niet leuk hoe die 2 koersen." Uiteindelijk was Sweeck aan het einde de beste. Van der Haar werd 2e. "In het zand stak Sweeck me voorbij en ik zat daar wat te diep. Dat heeft me de zege gekost", aldus van der Haar. De Nederlander werd al 3 keer na elkaar 2e: "Ik stapel die 2e plaatsen echt wel op, maar het ontbreekt me om het af te maken. Misschien lukt het nog in de resterende crossen."