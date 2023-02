Alvarado klaagt na 'valse start' en defecte lichten: "Vechten voor rechten, maar juryvoorzitter doet daar luchtig over"

Ceylin del Carmen Alvarado signaleerde in Brussel een valse start. Alleen waren de meeste andere deelnemers wel vertrokken, terwijl zij bleef staan.

Zo was haar koers natuurlijk al van in het begin grotendeels gehypothekeerd. Omdat de startlichten op rood bleven staan, floot de juryvoorzitter de cross op gang. "Er is ons vooraf niet gezegd dat de lichten niet werkten. Integendeel, voor de start werd er opgeroepen dat we vandaag met lichten zouden starten. En plots ging er een fluitje", deed Alvarado het verhaal voor de X2O Trofee-microfoon.

Dat was geen reglementaire start

"Ik bleef staan, want dat was geen reglementaire start. De helft van het peloton vertrekt, de andere helft vertrekt niet. Dit was eigenlijk een valse start", oordeelde de Nederlandse van Alpecin-Deceuninck. "Naar mijn mening had de juryvoorzitter de wedstrijd opnieuw moeten laten van start gaan, want hij heeft zich niet gehouden aan de regels."

Alvarado ging na afloop van de cross ook nog zelf verhaal halen bij de juryvoorzitter. "Hij zei dat hij zijn beslissing niet meer kon terugdraaien. Ik ga vechten voor mijn rechten, maar hij doet daar heel luchtig over."