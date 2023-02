Jens Debusschere richt eenmansploeg op om BK nog te rijden en wie weet te winnen: "De cirkel zal rond zijn"

Jens Debusschere zat door het einde van B&B zonder ploeg. Via een eenmansploeg zal hij naar het BK wegwielrennen trekken.

Toen ik deze winter naar een veldrit aan het kijken was op tv, zag ik Jens Adams crossen met een individuele trui met daarop individuele sponsors. Dat bracht me op ideeën", vertelt Debusschere, wiens carrière er dus nog niet op zit, aan Sporza. "Enkele dagen later werd het parcours van het BK op de weg in Izegem voorgesteld. Het parcours ligt niet zo ver van Wielsbeke, waar ik Belgisch kampioen ben geworden."

LOOPBAAN AFSLUITEN OP BK

"Via kermiskoersen en gravelwedstrijden zal ik doorgaan tot en met het BK", verkondigt de 34-jarige renner. "De Belgische titel in Wielsbeke in 2014 was de start van een mooie carrière. Op 25 juni kan ik dan mijn carrière op een prachtige manier afsluiten op het BK in Izegem. De cirkel zal dan rond zijn."

De vraag is: kan Debusschere in de rode trui van zijn eenmansploeg dan ook het BK nog eens voor de tweede maal winnen? "Als ik er niet in zou geloven, dan had ik het project niet opgestart."