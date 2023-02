José De Cauwer ziet Van Aert het echt wel opeisen bij grote afspraken: "Niet bedoeling dat Van Baarle nog eens wint"

Bij de grote afspraken dit voorjaar moet het raak zijn voor Van Aert, weet José De Cauwer. Het zal dan geen kwestie zijn om een ploegmaat nog eens evenveel kansen te geven.

"Het wordt echt tijd om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen", kruipt José De Cauwer in het hoofd van Wout van Aert tijdens de podcast De Tribune. "Het is dus voor de concurrentie bijna een zekerheid dat je gewoon bij Wout van Aert moet blijven. En dat het niet de bedoeling is dat Van Baarle nog eens wint. Dat is echt niet de bedoeling, want dan is er weer een jaar weg voor Wout."

Ondanks dat Jumbo-Visma in de klassiekers een sterk blok naar voren schuift, zou Van Aert dus toch kopman nummer 1 zijn in de grootste koersen. "Het gaat op een bepaald moment om Wout van Aert gaan. Die mannen mogen alles winnen van de Omloop tot Gent-Wevelgem, maar in de Ronde en Roubaix zal het proberen voor Wout zijn. Als ploegleider van een andere ploeg zou ik daar rekening mee houden."

De Cauwer staaft zijn redenering ook met het feit dat Van Aert al heel veel gedaan heeft voor Jumbo-Visma, onder andere in de Tour. "Waar Jumbo staat, is mede dankzij Wout van Aert. Nu zal hij eisen: die twee koersen, dat is van mij."