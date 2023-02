Justine Ghekiere mikte op bergklassement, maar pakt ook eindzege mee in Valencia: "Weet gewoon niet wat ik moet zeggen"

In de Rond van Valencia heeft Justine Ghekiere op de laatste dag nog voor een verrassing gezorgd.

Zondag in de laatste rit van de Ronde van Valencia sprong Ghekiere mee in een kopgroep van zo'n 16 rensters. De Nederlandse Elise Uijen reed in het slot nog weg en Ghekiere kwam nog aansluiten. Uijen won de rit, maar Ghekiere pakte nog zes bonificatieseconden en ze hadden ook een voorsprong van 16 seconden op de rest van het peloton.

Ghekiere snoepte zo nog de eindzege af van haar ploeggenote Ashleigh Moolman met één seconde. Maar dat algemene klassement was niet eens haar doel. "Ik mikte op die bolletjestrui en was vanmorgen (zondag, red.) tweede in dat klassement. Ik speelde alles of niets en ben in mijn opzet geslaagd", zegt ze bij Het Nieuwsblad.

Ghekiere was al blij dat ze het bergklassement had gewonnen. "Tot ik plots besefte dat ook het algemeen klassement binnen was. Dit team is fantastisch en ik voel me hier goed. Iedereen gelooft en werkt voor elkaar. Ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen."