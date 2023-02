Meteen spektakel in UAE Tour: Evenepoel trekt waaiers, Merlier juicht na fotofinish

Opnieuw prijs voor Tim Merlier, deze keer op dag 1 van de UAE Tour. Ook mede dankzij het werk van Evenepoel onderweg in de waaiers.

Wie een rustig begin verwachtte van de UAE Tour, was eraan voor de moeite. De eerste etappe was een echt waaierspektakel. Een alerte Evenepoel was oorspronkelijk alvast mee in de eerste waaier van 26 man.

Op een gegeven moment kwam het tot een samensmelting tussen de eerste groep en de eerste achtervolgers. Onder impuls van Evenepoel werd de kopgroep nadien toch weer fel gereduceerd. In de slotkilometers leek die zelfs met een paar man er vanonder te muizen.

Dat ging uiteindelijk niet door, het kwam tot een sprint in de kopgroep. Met Caleb Ewan en Tim Merlier waren er nog twee rappe mannen nodig. Het was amper te merken wie van hen twee als eerste over de streep kwam. Na een kwartier onduidelijkheid en het bekijken van de finishfoto werd Merlier tot ritwinnaar uitgeroepen.