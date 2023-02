Nederlandse ex-ploegmaat over Cavendish: "Altijd voorbeeld geweest, blij dat hij plek in WorldTour kon bemachtigen"

Fabio Jakobsen haalt zelf altijd alles uit de kast in de sprints, net zoals Mark Cavendish dat al jaren doet. De voorbije jaren waren ze ploegmaats, in 2023 niet meer.

Dat houdt Jakobsen niet tegen om met lovende woorden te spreken over zijn voormalige teamgenoot. "Hij is altijd een voorbeeld voor mij geweest. Hij is de meest succesvolle sprinter uit de geschiedenis. Ik ben blij dat hij een plek bij een WorldTour-ploeg kon bemachtigen."

© photonews

Daarmee doelt Jakobsen uiteraard op het contract van Cavendish bij Astana, nadat het B&B-project in het water viel. "Ik kijk zelf nog altijd graag naar de koers en heb de openingsrit gezien in de Ronde van Oman." In die rit spurtte Cavendish niet echt mee en finishte hij net buiten de top twintig. "Ik zag wel dat hij zich daar voorin mengde en dat ze hem bij Astana zo goed als mogelijk proberen bij te staan."

"Ik ben blij dat ze een plek voor hem beschikbaar hadden", benadrukt de sprinter van Soudal Quick-Step. Want hoewel analisten het al meermaals hadden over een eventueel wielerpensioen van Cavendish, was stoppen voor de Brit zelf niet aan de orde. "Ik weet dat hij heel graag nog in het peloton wilde blijven."