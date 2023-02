Deze ex-Belgische kampioen spioneerde de afgelopen drie jaar in het peloton

De spion in het peloton heeft eindelijk zijn identiteit bekend gemaakt. Na drie jaar stopt hij er mee.

De spion in het peloton was een vaste rubriek bij Sporza. Een profrenner uit het peloton speelde toen sappige verhalen door en zag ook wie er al in vorm was en wie niet.

Na drie jaar stop de spion er nu wee, om de reden dat hij zelf niet meer in het peloton rijdt. Die spion was namelijk Jens Debusschere. Debuscchere vond na het uiteenvallen van zijn ploeg B&B Hotels geen ploeg meer, maar gaat wel door tot het BK met een eenmansploeg.

"Een beetje stiekem alles afhoren en kijken wat er allemaal gebeurde in het peloton, dat was plezant." Toch stop hij nu. "Als je zelf niet meer in het peloton rijdt, is het moeilijk om nog dingen te zien die andere mensen niet zien."