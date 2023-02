Opvallend: Van Aert verwijst naar uitspraak van Lefevere met eigen omschrijving van trainingstocht op hoogtestage

Op het Strava-account van Wout van Aert staan weer de gegevens van een opvallend trainingsritje. Daar gaan we graag dieper op in.

Een training van Wout van Aert aan de zijde van ploegmaat Koen Bouwman staat op Strava en dat moet een pittige tocht geweest zijn. Vanwege de duur alleen al: Van Aert zat zes minuten en zes seconden op de fiets. Deze rit bracht de renners van Jumbo-Visma onder meer langs Santa Cruz de Tenerife en Puerto de la Cruz.

RIT VAN 165 KM

Er werd een totale afstand afgelegd van 165,09 kilometer en een hoogteverschil overwonnen van 4093 meter. Het stevigere werk dus. Of in de woorden van Wout van Aert: "Crossertje's training". Een toch wel opvallende omschrijving van deze trainingstocht.

Vermoedelijk is het een verwijzing naar een eerder uitspraak van Patrick Lefevere. Die had in Het Nieuwsblad zich afgevraagd of Wout van Aert 'niet te lang crossertje gebleven' is.