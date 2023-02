Nieuwe wereldbekerkalender veldrijden bekend: 5 nieuwkomers voor een totaal van 14 crossen

De organisatie van de wereldbeker heeft de nieuwe kalender voor volgend seizoen bekendgemaakt. Tegenover afgelopen seizoen zijn 5 wijzigingen doorgevoerd.

Dendermonde, Troyes, Flamanville, Namen en Hoogerheide komen erweer bij, of ze maken opnieuw hun rentree. Zo behoren Overijse, Besançon, Beekse Bergen, Tabor en Fayetteville niet meer tot de wereldbeker.

Namen en Hoogerheide keren terug. Afgelopen seizoen was Namen het decor van het EK. Hoogerheide organiseerde dan weer het WK. Daarom pikken ze de draad opnieuw op.

Tabor verdwijnt dan weer van de kalender, omdat het volgend seizoen het WK organiseert. Fayetteville klaagde al over het gebrekkige deelnemersveld en trok daardoor er zelf de stekker uit. Zo blijft Waterloo als enige wereldbekercross in de Verenigde Staten over.