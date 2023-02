Remco Evenepoel pakt net niet de ritwinst maar wel de leiderstrui in de UAE Tour: "We kwamen een mannetje tekort"

Remco Evenepoel pakte op de Jebel Jais de spurt in de groep der favorieten mee. Alleen was Einer Rubio voorgebleven. Als troost kreeg Evenepoel wel de leiderstrui.

"Proficiat aan Einer Rubio", vertelde Remco Evenepoel na de finish aan Sporza. "Het is een mooi verjaardagscadeau voor hem."

Rubio reed op zo'n 10 km van de streep weg en het peloton kwam te laat. "De slotklim was net iets te kort voor ons", verklaarde Evenepoel. "Onder meer door een lekke band van Pieter Serry konden we ons plan niet perfect uitvoeren. We kwamen een mannetje tekort om het tempo in de laatste kilometers heel hoog te brengen. Ik moest het in de sprint dan afmaken."

Uiteindelijk lukte dat niet. Evenepoel was wel de snelste in de sprint, maar Rubio bleef nog voor. "Jammer, want het zat er wel in", baalde Evenepoel achteraf. "Anderzijds zijn we met het team wel al 2 keer 1e geweest en nu ook een 2e plaats. En dan ook nog eens de leiderstrui. Zo was het weer een goede dag voor ons."