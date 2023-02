Visbeek rakelt beslissing over Dumoulin op waar hij 100 procent tegen was: "Denk dat we dan de Tour winnen"

Tom Dumoulin heeft aardig wat gewonnen, maar de Tour niet. Volgens Aike Visbeek had dat wel perfect gekund, met een enigszins andere planning.

In de podcast De Grote Plaat komt Aike Visbeek terug op de deelname van Dumoulin aan de Giro van 2018. "Om eerlijk te zijn: hij had 'm gewoon niet moeten rijden, want ik denk dat we dan de Tour winnen. Dat hij de Giro reed, was een beslissing waar ik honderd procent tegen was. Ik heb voor mijn standpunt fel gevochten, maar hij heeft 'm gereden."

Dumoulin eindigde tweede in die Giro, op 46 seconden van Froome. "In die etappe waar er van alles gebeurt, was het sleutelmoment het wachten op Reichenbach. Ik zat toen nog niet in de ploegleidersauto, maar hij was de sterkste in die Giro. Dan had hij ook moeten winnen. Dat komt niet aan op twee-drie momenten, het is drie weken koersen."

© photonews

Was het op vraag van Dumoulin zelf dat die deelname aan de Giro er dan toch kwam? "Neen, want de focus was volledig op de Tour. Of er commerciële interesses waren, durf ik niet te zeggen. Het zal ongetwijfeld meegespeeld hebben. Bij ons heerste een gevoel dat de Giro makkelijker te winnen was. Maar als we de Tour wonnen, hadden we tien jaar zekerheid met de ploeg. Want dan staan de sponsors in de rijen."

Voor Visbeek was het dus duidelijk welke grote ronde op dat moment het belangrijkste was. "Voor mij was het hoofdstuk Giro klaar. Die twee grote ronden hebben de carrière van Tom ook een beetje de nek omgedaan. Dat heeft hem heel veel reserves gekost. Ik ben geen voorstander van het rijden van twee grote ronden in hetzelfde jaar. Een onmenselijk zware opgave."