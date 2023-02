Evenepoel speelde geen rol in sprinttrein voor Merlier in UAE Tour en heeft daar goede reden voor

Geen Remco Evenepoel in de finale van de vierde rit van de UAE Tour. De wereldkampioen hield zich afzijdig.

In de eerste rit van de UAE Tour zette Remco Evenepoel samen met onder meer ploegmaats Bert Van Lerberghe en Tim Merlier een waaier op die stand hield tot het einde.

In de vierde rit was het opnieuw aan de sprinters, maar Evenepoel speelde geen rol voor Merlier, die uiteindelijk negende werd. "We wilden winnen met Tim Merlier maar het is duidelijk dat ik als leider geen al te grote risico's ga nemen in de voorbereiding van de sprint."

"Ik heb het wiel van Tim gevolgd tot twee kilometer van de meet, maar toen werd het me toch wel wat te hectisch en heb ik besloten me wat terug te laten zakken. Uiteindelijk was het op deze brede wegen een hectische sprint, waardoor het niet lukte. Maar goed, we hebben het geprobeerd."

Doelen de volgende dagen

De komende twee dagen lijken er nog twee sprintetappes op het programma te staan, zondag is het dan weer klimmen. "Ik hoop dat ik er gewoon goed door kan komen, zodat ik ook de nodige energie kan sparen voor zondag. Tussendoor hopen we met Tim nog een etappezege mee te pakken."