Patrick Evenepoel waarschuwt: "Vergeet niet dat de Giro zich zwaarder aankondigt dan de Vuelta"

De Giro is een van de hoofddoelen van Remco Evenepoel in 2023. En daar verwacht iedereen weer een eindzege, maar zo makkelijk wordt dat niet.

Na winst in Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian, de Vuelta en het WK op de weg was 2022 een topjaar voor Remco Evenepoel. Beter doen zal heel moeilijk zijn in 2023.

Evenepoel heeft in 2023 een hoofddoel gemaakt van de Ronde van Lombardije en in mei van de Giro. Evenepoel staat nu al aan de leiding in de UAE Tour en lijkt al goed in vorm. Velen verwachten dan ook al een 'makkelijke' zege voor Evenepoel in de Giro.

Kan zich niet meer verstoppen

Maar volgens vader Patrick Evenepoel zal Remco niet ontevreden zijn met minder dan winst. "Als er anderen beter zijn, waarom niet", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Hij vergelijkt met de Tour van Pogačar vorig jaar, die toen ook niet won.

"Zolang hij zelf geen grote fouten maakt, zal Remco dat best kunnen plaatsen. Vergeet niet dat de Giro zich zwaarder aankondigt dan de Vuelta", zegt vader Evenepoel nog. Remco kan zich ook niet meer verstoppen weet zijn vader, enkel een ritzege en dan zien we wel, de ingesteldheid waarmee hij naar de Vuelta trok, kan nu niet meer.