Sven Nys neemt het op voor Wout Van Aert: "Zijn weg is indrukwekkend en uniek"

De laatste tijd was er wat kritiek voor Wout Van Aert. Enkele analisten vinden dat de tijd begint te komen.

José De Cauwer en Johan Museeuw vinden allebei dat het voor Wout Van Aert stilaan tijd is om grote zeges te pakken. Ze hebben het dan vooral over de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Bij beide koersen zat hij er al eens dichtbij, maar hij raakte nooit verder dan een 2e plaats.

Van Aert krijgt nu steun van Sven Nys. Die reageerde op Twitter: "Er is veel te veel leedvermaak onder de kenners rond winst in de klassiekers en Van Aert. De weg die hij tot nu toe heeft afgelegd is indrukwekkend en uniek. Ook zonder klassieke winst een atleet die we nooit meer zullen vergeten."

Buiten de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix pakte Van Aert wel al andere grote zeges. Zo won hij al Milaan-San Remo, de Amstel Gold Race en de Strade Bianche. Ook won hij al 9 ritten in de Tour en de groene trui. Daarnaast won Van Aert ook al Gent-Wevelgem, de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Saxo Classic.