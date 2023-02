Wilfried Peeters pept sprinter op maar die moppert: "Waarom hebben ze dat veranderd? Een shit finish!"

Patrick Lefevere zakt ook nog af, het is aan Wilfried Peeters om de troepen nu al op te peppen. Sprinter Ballerini is echter niet te spreken over de nieuwe aankomst van de Omloop.

Davide Ballerini staat reeds op de erelijst van de Omloop: de Italiaan spurtte in 2021 naar winst. Als het dit jaar opnieuw zou samenblijven, is hij een belangrijke kandidaat om het eventueel voor Soudal Quick-Step te kunnen afmaken.

Ook Ballerini is het parcours dus gaan verkennen. Bij de terugkomst aan de ploegbus, pepte Wilfried Peeters hem al op. Sporza legde het gesprek tussen de twee vast. Peeters schreeuwde hem toe: "Ik ben er klaar voor!" Aan Ballerini om dat dus ook te zijn, maar die is niet te spreken over de nieuwe aankomst.

HELLENDE AANKOMSTSTROOK

Die ligt wel nog altijd in Ninove, maar niet meer op de Onderwijslaan. Wél op de Elisabethlaan en die is behoorlijk hellend. Mogelijk is dat in het nadeel van Ballerini. "Waarom hebben ze dat veranderd?" Peeters moest het antwoord schuldig blijven: "Ik weet het niet", aldus de ploegleider. "Een shit finish! Eerst gaat het omhoog, nadien een beetje naar beneden en dan weer omhoog. Aan de rechterkant is er wel nieuw asfalt", weet Ballerini.