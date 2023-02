Wolfpack-Belg waarschuwt zijn ploeg zeker niet af te schrijven: "We hebben geen Van Aert of Van der Poel, maar..."

De klassiekers, dat was vroeger het terrein van de Wolfpack. Met de opkomst Van Aert en Van der Poel ligt dat niet zo simpel meer, maar die zijn er zaterdag in de Omloop nog niet bij.

Yves Lampaert stond na de verkenning van de Omloop VTM te woord. "Ik had een redelijk goed gevoel tijdens de verkenning. Wat nog niet veel wil zeggen, maar het is beter dan omgekeerd. Vorig jaar was het voorjaar niet goed en het jaar voordien was het ook niet super. Ik hoop wel om mee te doen in de finales."

Wat voor hem persoonlijk geldt, geldt ook voor zijn ploeg: vorig jaar was het in de klassiekers lang pover. "We hebben nog altijd een goede kern. Je wordt tegenwoordig snel afgeschreven. Dat is niet erg, maar het is aan ons om te bewijzen dat we het nog altijd kunnen. Ik denk dat we in staat zijn om dat te doen."

BREDE KERN

Het is een brede kern die Soudal Quick-Step naar voren schuift, weliswaar zonder uitgesproken kopman. "We hebben geen grote namen als Van Aert of Van der Poel, maar in de Ronde van Vlaanderen komt Alaphilippe erbij. Die heeft toch wel een palmares. Voorts moet onze ploeg niet onderschat worden: met de vrij snelle Ballerini kan je bijvoorbeeld naar de meet gaan. Op alle fronten hebben we een pion om mee te schuiven."

Uiteraard wil ook Lampaert zelf er het beste van maken. Liefst zaterdag al. "Ik zet op elke klassieker mijn zinnen. Ik hoop dat ik nog geen 100% zijn, maar het zou tof zijn om al op 98% te zitten." Wat betekent de niet-deelname van Van Aert en Van der Poel? "In theorie zijn dat twee plaatsen dat je opschuift. Dan heb je iets meer kans om te winnen dan in de Ronde van Vlaanderen."

KANSEN GRIJPEN

"Je moet de kansen grijpen als ze zich voordoen", beseft Lampaert. Heeft hij ook een ideaal koersscenario in gedachten? "Ik hoop dat de wind en regen er wat doorkomt en dat de schifting vroeg gebeurt."