🎥 UAE Tour: De Gendt laat zich weer zien, even waaieralarm, maar toch een sprint: Groenewegen duidelijk de sterkste

Opnieuw een sprint in de UAE Tour. Het peloton werd even wakker geschud door een waaieralarm, maar alles kwam toch weer samen voor een koninklijke sprint.

Voor de tweede dag op rij stond er een vrij klassieke sprintersetappe op het programma waarin eigenlijk weinig gevaar lag. Thomas De Gendt schoof samen met Geoffrey Bouchard mee in de ontsnapping.

Ook Louis Vervaeke en Josef Cerny van Soudal-Quick Step mee. Maar de drie lieten lopen en De Gendt stond er plots alleen voor. Hij reed zowat de hele dag alleen voorop, maar op 20 kilometer van de streep werd hij toch gegrepen.

Waaiers maar toch een sprint

Op dat moment draaide het peloton een andere kant op waarin de wind gunstig stond voor waaiers en die kwamen er ook. Onder meer de tweede in het klassement, Luke Plapp had de slag gemist en het verschil was een kleine 15 seconden.

Alles kwam toch weer samen en de voorspelde sprint kwam er toch. Opnieuw erg chaotisch met sprinters aan verschillende kanten. Merlier sprintte helemaal rechts, Groenewegen links. De Nederlander was duidelijk de sterkste met Gaviria als tweede en Bennett als derde. Merlier was vijfde. Evenepoel blijft leider.

🚴🇦🇪 | Dylan Groenewegen wint de massasprint in Umm al Quwain! De Nederlander boekt zijn tweede overwinning van het seizoen. 🇳🇱⚡ #UAETour



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/LpHNAxeLKt — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 24, 2023

