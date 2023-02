De ploegleidster in Jolien D'hoore: "Als Eddy Merckx zegt dat je verkeerd op uw fiets moet zitten, werkt dat ook niet"

Jolien D'hoore gaat voor een tweede maal als ploegleidster naar de Omloop. De rensters van AG Insurance-Soudal Quick-Step worden bijgestaan door iemand die het allemaal al meegemaakt heeft in de koers. Zelf ervaart ze wel de druk om het juiste advies te blijven geven.

De realiteit van de dag zegt alvast dat Jolien D'hoore uitstekend bezig is. Onder haar leiding behaalde de vrouwenploeg van Patrick Lefevere een ritzege en de eindzege in Setmana Valenciana. "Ik had een plan gemaakt voor elke dag en elke dag kwam dat perfect uit. Iedereen had een opdracht gekregen en heeft die perfect uitgevoerd. Ik was supertevreden. Ik kon niets aanmerken op de ploeg en het resultaat is schitterend."

Justine Ghekiere was diegene die de eindzege uit de brand sleepte. "Justine moet je heel veel afremmen. Ze is heel actief. Ze wil altijd meer en meer. Ook op training. Wij zijn er een beetje om haar te temperen. In Valencia was het doel de bergtrui veroveren. Dat lukte in de eerste drie dagen niet. Je zag dat ze wat gedemotiveerd geraakte. Dan zijn wij er om haar te kalmeren, om haar te motiveren en dan lukt het wel."

GHEKIERE IN DE JUISTE PLOEG

"Justine is iemand met heel veel talent. Ze heeft gewoon nog wat sturing nodig, maar daarvoor zit ze in de juiste ploeg", maakt D'hoore zich sterk. De focus ligt er nu op om met de ploeg verdere successen te behalen. Eerstvolgende afspraak op de agenda: de Omloop.

Wat mag verwacht worden van de opener van het Vlaamse wielerseizoen? "Dat gaan we zien. Ik denk dat de druk niet bij ons ligt, die ligt bij de grotere ploegen. We hebben weer een plan om de koers aan te pakken. Ik hoop dat dat gaat lukken en dat we ons kunnen tonen in de finale."

JUISTE DINGEN ZEGGEN

Hangen de rensters aan de lippen van iemand met het palmares van D'hoore? "Dat wil niets zeggen. Als Eddy Merckx zegt dat je verkeerd op uw fiets moet zitten, werkt dat ook niet. Je moet wel de juiste dingen zeggen, zodat ze blijven luisteren. Dat krijg je alleen maar als je iets zegt en dat werkt. Dan gaan ze dat de volgende keer weer doen. Er ligt ook wel wat druk op mij om altijd de juiste dingen te zeggen en te doen."