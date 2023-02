Thomas De Gendt verrast met de reden om in de UAE Tour een hele dag in de aanval te trekken

Thomas De Gendt reedt bijna een hele rit in de UAE Tour in de aanval. Achteraf verraste hij met de reden daarvoor.

Het duurde lang vooraleer er een ontsnapping in de 5e rit in de UAE Tour ontstond. Pas richting de 1e tussensprint raakten enkele renners voorop. Josef Cerny en Louis Vervaeke sprongen weg en Thomas De Gendt glipte samen met Geoffrey Bouchard mee.

"We waren gewoon wat bidons gaan halen", vertelde De Gendt aan Sporza. "Maar ineens reden we door." Na de tussensprint zetten 3 van de 4 zich op kant. De Gendt koos ervoor om door te rijden.

De Gendt wou er gewoon een goede training van maken: "In het peloton vallen de wattages hier echt tegen. Ik ben hier eigenlijk conditie aan het verliezen, want in het peloton is het eigenlijk veel te gemakkelijk."

"Ik heb de hele tijd rond de 300 watt proberen duwen en in de laatste 30 km heb ik mij laten inlopen", ging De Gendt verder. "Door de wind tegen was het niet nuttig om hier nog voorop te rijden. Er zijn hier 20 sprinters en wij hebben in onze ploeg ook een sprinter zitten."