Zwaar verdict voor Sam Oomen na een val in de Ronde van de Algarve

In de 4e rit van de Ronde van de Algarve kwam Sam Oomen zwaar ten val. Hij had last van een pijnlijke schouder en voor verdere onderzoeken werd hij naar het ziekenhuis overgebracht.

Daar bleek dat Oomen zijn schouderblad had gebroken. Zo zal hij een tijdje geen wedstrijden kunnen rijden. Wanneer hij terug zal keren is nog niet duidelijk, maar de Tirreno-Adriatico (6-12 maart) mist hij sowieso al.

Sam Oomen has suffered a fractured shoulder blade following his crash in Volta ao Algarve. Unfortunately, he will miss Tirreno-Adriatico. Get well soon, Sam!🍀