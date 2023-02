🎥 Tim Merlier is duidelijk de sterkste sprinter in de UAE Tour, hij wint opnieuw en deze keer zonder fotofinish

In de UAE Tour was het opnieuw aan de sprinters. Net als in de eerste rit was Tim Merlier de sterkste, deze keer was er geen finishfoto nodig.

Net als de voorbije twee dagen was het alweer aan de sprinters in de UAE Tour. Drie vluchters kozen toch voor het hazenpad. Daarbij Edward Planckaert, de leider in het klassement van de tussensprints. Hij stelde onderweg zijn trui veilig door de twee tussensprints te winnen. De Belg reed samen met de Amerikaan Larry Warbasse (AG2R-Citroën) en Samuele Zoccarato (Bardiani) hielden het lang vol en het peloton speelde wat met de voorsprong, maar in de finale werden ze toch gegrepen. Vrijdag werden de ploegen die vroeg hun treintje hadden opgezet nog naar de achtergrond verdwenen, dus heel wat ploegen wachtten dan ook heel erg lang om te komen. Merlier duidelijk de snelste Mezgec zette Groenewegen (Jayco-AlUla) toch te vroeg af, Van Poppel en Bennett (BORA-hansgrohe) waren dan aan zet, maar het was Tim Merlier die van achter met veel meer snelheid kwam. De Belgische kampioen (met groene trui) won machtig de sprint en pakte zijn tweede zege in de UAE Tour. Bennett werd tweede, Groenewegen derde. Het is al de derde zege voor Soudal-Quick Step in de UAE Tour, zondag staat er nog een laatste rit op het programma met de beklimming naar Jebel Hafeet (10,7km aan 6,8%). 🚴🇦🇪 | Wat een sprint van Tim Merlier! De Belg van Soudal Quick-Step pakt zijn tweede overwinning in de UAE Tour! 🇧🇪💪 #UAETour



