Evenepoel ziet probleem dat tegelijkertijd voordeel kan zijn op zijn dag van de waarheid: "Dat zal doorslag geven"

Het is de dag van de waarheid voor Remco Evenepoel. Fiets van stal halen en naar de eindzege in de Emiraten knallen: dat is het droomscenario.

Remco Evenepoel sprak voor de start van de koninginnenrit naar Jebel Hafeet met Sporza. "Mooi om te horen dat de tegenstand rekent op een slechte dag van mij. Dan is het voor ons hopen op een goede dag van mij. Het zal een speciale etappe worden. Ze voorspellen wat tegenwind op de klim. Het zal lang compact blijven, maar ik denk dat de laatste vier-vijf kilometer wel de doorslag zal geven." Evenepoel weet wat hem op die slotklim te wachten staat. "Brede baan, moeilijk inschatten wat er afkomt. De laatste bocht kan een probleem zijn, maar kan ook een voordeel zijn. Het gaat 300 tot 500 meter in dalende lijn en dan is het nog 200 meter tot aan de finish. Een heel scherpe bocht waar je met heel veel snelheid aankomt. Zeker een bocht waarbij je moet opletten." UITGAAN VAN EIGEN STERKTE Er staat hem dus één ding te doen. "Als je in eerste positie kan indraaien, kan je wel zelf bepalen wat de snelheid is. Iedereen weet dat je daar als eerste moet indraaien." Benieuwd wie dat pleit kan winnen. "Het zal goed timen worden, de benen goed inschatten en uitgaan van eigen sterkte. Proberen een heel hoog tempo neer te zetten als niemand het initiatief neemt."