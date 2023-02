De Cauwer geeft het superieure Jumbo-Visma punten: "Zijn ploegmaten waren al goed en Van Aert is in principe beter"

José De Cauwer mag superlatieven boven halen. Over de prestaties van Jumbo-Visma het voorbije weekend kan je immers enkel lyrisch zijn.

Daar kon José De Cauwer dan ook niet om heen in zijn analyse bij Sporza. "Dit is in elk geval het hoogste niveau voor dit soort wedstrijden." Hebben ze bij Jumbo-Visma de code gekraakt? "Daar zijn ze zeker mee bezig. Niet alleen hier, maar in het hele koerslandschap. Ze zijn heel sterk van hun berg (de Teide in Tenerife, red.) afgekomen."

10 OP 10

Of José Jumbo-Visma dan een 10 op 10 geeft voor afgelopen weekend, wilde commentator Karl Vannieuwkerke weten. "Ja. Voor de perfecte uitvoering. Minder kán je niet geven en meer mag niet", is de simpele maar glasheldere verklaring van De Cauwer.

Wat betekent dit voor de Strade? "We zullen dan een week verder zijn. Bovendien is de Strade een ander type van koers. Het kan dat er andere teams opstaan. In Italië zouden de weersomstandigheden ook slechter zijn. Stel je voor dat het een moddereditie wordt. Maar dé vraag is hoe Wout van Aert van die berg gekomen is. Zijn ploegmaten waren al goed en Wout van Aert is in principe beter. Dus ja..."