Ex-winnaar van Milaan-Sanremo reed ijzersterk weekend en ... is slachtoffer van diefstal: "Stuur aub gegevens door"

De Sloveen van Bahrein-Victorious was de enige die in de Omloop Tim Wellens kon volgen op de Muur van Geraardsbergen en werd een dag later knap derde in Kuurne-Brussel-Kuurne. Zijn fiets was aan de aankomst even onbewaakt en dat moment heeft blijkbaar iemand zijn fietscomputer gestolen.

Mohorič maakte dat bekend op sociale media en komt ook nog met een kwinkslag. "Aan diegene die na de aankomst de Garmin van mijn fiets gestolen heeft: je kan het toestel houden, maar stuur alstublieft de gegevens door."

Whoever stole my garmin off my bike today after the finish, you can keep the device, but please send me today's file over 🙏😁