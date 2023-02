Grote domper voor Soudal Quick-Step: na valpartij in Omloop ontbreekt belangrijke pion nu in Waalse seizoensopener

De Omloop, de Vlaamse seizoensopener, was geen meevaller voor Soudal Quick-Step. De Waalse opener van het seizoen, Le Samyn, staat nu ook op het programma.

Tim Declercq is daar niet van start kunnen gaan. Het is algemeen geweten hoe belangrijk 'El Tractor' is voor de Wolfpack wanneer het aankomt op het opknappen van het nodige werk in het peloton. Nadat Declercq in de Omloop ten val kwam, was de ploeg nadien ook niet meer bij machte om zijn stempel te drukken.

In Le Samyn rekende Soudal Quick-Step oorspronkelijk wel weer op zijn trouwe werkkracht, maar dat blijkt niet haalbaar. "Door zijn valpartij van zaterdag in de Omloop heeft Tim Declercq een kuitblessure en verschillende schaafwonden opgelopen", meldt de ploeg.

Following his crash on Saturday’s Omloop Het Nieuwsblad, @Tim_Declercq has a small calf injury and several abrasions.



Unfortunately, Le Samyn comes too soon today.



We're wishing Tim a speedy recovery!



Photo: @GettySport pic.twitter.com/SYHsSzWPAY — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) February 28, 2023

"Jammer genoeg komt Le Samyn voor hem te vroeg", volgt ook nog het nieuws over zijn niet-deelname vandaag. "We wensen Tim een spoedig herstel!"