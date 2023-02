Meevaller maar ook weer late forfait van belangrijke pion bij Soudal-Quick Step voor Le Samyn

Twee dagen na zijn negende plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne staat Fabio Jakobsen ook aan de start in Le Samyn, de opener van het Waalse seizoen. De ploeg recupereert ook Kasper Asgreen, maar verliest ook een pion.

Voor de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne moest Kasper Asgreen nog afzeggen, maar in Le Samyn is de Deen er weer bij. Hij is samen met Europees kampioen Fabio Jakobsen een van de speerpunten.

Vorig jaar eindigde Jakobsen 24ste in Le Samyn, in het peloton dat de kloof met een kopgroep van winnaar Matteo Trentin niet dicht kreeg. Sportdirecteur Wilfried Peeters blikt vooruit op Le Samyn.

"Samyn is een zware en technische koers met een lastige finale, eigenlijk perfect voor de aanvallers. Dus we moeten opletten wanneer er wat weg rijdt. We zijn blij dat Kasper er weer bij is. Fabio is onze optie in het geval dat het op een sprint uit draait. We gaan opnieuw voor een goed resultaat."

Declercq niet fit

Soudal-Quick Step ziet op het laatste moment toch nog een renner afhaken voor Le Samyn. Tim Declercq viel in de Omloop Het Nieuwsblad en moet dinsdagochtend forfait geven. Hij heeft een kleine kuitblessure en wat schaafwonden en start niet. De ploeg start dus wellicht met een mannetje minder.