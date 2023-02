Trek-Segafredo legt onder meer schorsing op na kattenmoord van renner Antonio Tiberi, die zelf door het stof kruipt

Trek-Segafredo-renner Antonio Tiberi is in San Marino veroordeeld voor het doodschieten van een kat. Zijn ploeg heeft nu extra maatregelen genomen tegen hun renner.

Antonio Tiberi werd in San Marino veroordeeld nadat hij de kat van een minister dood schoot met een luchtdrukgeweer. "Ik heb heel erg veel spijt van mijn schaamtelijke actie. Het was ontzettend dom en onverantwoord om die kat dood te schieten. Ik besefte de ernst pas na de feiten", begint Tiberi in een statement.

"Mijn gedrag was niet in lijn met hoe je je als topsporter en in het algemeen als weldenkend mens moet gedragen. Maar ik wil niet dat het enkel bij excuses blijft. Ik wil zelf ook actie ondernemen."

"Daarom ben ik bereid om een deel van het prijzengeld dat ik dit seizoen zal verdienen aan organisaties in San Marino die zich ontfermen over straatkatten. In mijn vrije tijd wil ik ook bij een van die organisaties gaan helpen."

Trek-Segafredo neemt extra actie

Ook Trek-Segafredo reageerde op het nieuws van de veroordeling. "We zijn het volledig eens met de boete en het veroordelen deze daad, die een duidelijke overtreding van de gedragscode van het team is."

"De ploeg was niet op de hoogte van de overtreding en heeft besloten om Antonio met onmiddellijke ingang voor twintig dagen te schorsen. Hij zal dus niet koersen in de Trofeo Laigueglia, Tirreno-Adriatico en Milaan-Turijn.”

"Als het nodig is, zullen we in de toekomst nog verdere actie ondernemen. Het niet-uitbetaalde loon wordt gedoneerd aan een organisatie die instaat voor dierenwelzijn. We willen als ploeg nog eens benadrukken hoe teleurgesteld we zijn in het gedrag van Antonio."

"Het team wil renners niet enkel als atleten, maar ook als mannen en vrouwen helpen ontwikkelen. Het team zal nauw samenwerken met Antonio om te verzekeren dat hij hieruit leert en er als een beter persoon uitkomt", klinkt het nog.