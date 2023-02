Zwaar ontgoochelde Edward Theuns steekt hand in eigen boezem na sprintnederlaag in Le Samyn: "Grote fout"

Trek-Segafredo rolde de rode loper uit voor Edward Theuns in Le Samyn. Maar Theuns werd nog voorbij gegaan door Milan Menten en werd uiteindelijk nog derde.

Trek-Segafredo was met Jasper Stuyven goed vertegenwoordigd in de kopgroep, maar die werd op 4 kilometer van de meet toch weer ingelopen. De ploeg zette dan maar in op Edward Theuns voor de sprint.

Theuns leek op weg naar de zege, maar Milan kwam er nog over en uiteindelijk ook nog Hugo Hofstetter nadat Theuns de laatste meters niet meer trapte. "Ik ben ontgoocheld. We waren hier met één van de sterkste ploegen. We controleerden, én maakten de koers" zegt Theuns in het flashinterview.

Fout in de sprint

"In de finale waren we ook steevast vertegenwoordigd vooraan. Op een gegeven moment zaten we zelfs met drie man mee. In de laatste kilometer waren we goed gegroepeerd om de sprint voor mij aan te trekken"

Maar in die sprint liep het mis volgens Theuns. "Ik ging spijtig genoeg iets te vroeg aan. Een grote fout van mij, want de hele ploeg was bijzonder sterk en ik heb het niet kunnen afmaken. Ik ben daardoor dus zeer ontgoocheld. Ik dacht dat ik de snelste was, maar de aankomst telt en ik heb niet gewonnen."