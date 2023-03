🎥 Spectaculaire beelden met Jonas Vingegaard in de O Gran Camiño, maar er zijn ook vragen over de veiligheid

Op sociale media zijn beelden van de tijdrit van Jonas Vingegaard tijdens de O Gran Camiño opgedoken. Die beelden zijn heel spectaculair, maar er rezen ook vragen over de veiligheid op.

Jonas Vingegaard domineerde de O Gran Camiño volledig. Naast alle ritten pakte de Deen ook de eindwinst en het bergklassement mee naar huis.

De laatste rit was een tijdrit en de organisatie gebruikte onder meer een drone om die tijdrit in beeld te brengen. Zo vloog een drone achter, naast en voor Vingegaard, terwijl hij zijn tijdrit aan het afwerken was.

Coté sécurité, ça reste potentiellement dangereux si le coureur change de direction etc…pic.twitter.com/tTYsUJxQQe February 26, 2023

Het oogt heel spectaculair, maar er rezen ook vragen over de veiligheid op. De drone zou zomaar eens kunnen stilvallen en zo een val kunnen veroorzaken, met eventueel ernstige blessures tot gevolg.

In het UCI-reglement staat wel iets over het gebruik van een drone geschreven. Alles moet "veilig" en volgens een “gedetailleerde risicobeoordeling” gebeuren. Daarnaast mag "de uitvoering van de activiteit van de atleten op geen enkele manier gehinderd worden".