Het is Lotto-Dstny menens met Arnaud De Lie: "Aan ons om dat probleem zo snel mogelijk op te lossen"

Arnaud De Lie is hot. De altijd nog maar 20-jarige Waal maakt alweer indruk en tilt eigenlijk de hele ploeg naar een hoger niveau.

Lotto-Dstny profiteert van de topvorm van De Lie. Mede door de blijvende groei van Arnaud De Lie. Op zijn 20ste werd De Lie al twee in de Omloop Het Nieuwsblad en was hij eigenlijk de sterkste man in koers.

De doorgroei van De Lie heeft natuurlijk ook de aandacht van andere teams getrokken. Onder meer Patrick Lefevere stak zijn interesse niet onder stoelen of banken. De Lie heeft nog een contract tot eind 2024 bij Lotto-Dstny.

Lotto-Dstny wil bouwen met De Lie

CEO Stéphane Heulot weet dus wat hem te doen staat als hij De Lie langer bij de ploeg wil houden. "Het is een budgettaire kwestie, aan ons om dat probleem zo snel mogelijk op te lossen. We zijn al aan het praten met mogelijk geïnteresseerde sponsors. Ik ben daar niet ongerust over. Ik wil bouwen met Arnaud", zegt Heulot bij Het Nieuwsblad.

Toch wil Heulot voorzichtig zijn en geen stappen overslaan met de altijd nog maar 20-jarige De Lie. Heulot wil hem nu eerst op het sportieve laten focussen, maar toch is het duidelijk: Lotto-Dstny zal er alles aan doen om De Lie ook na 2024 bij de ploeg te houden.