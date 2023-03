Nikolas Maes geeft ondanks het succes van Lotto Dstny een waarschuwing

Lotto Dstny is goed aan het seizoen begonnen. Toch is er geen overdreven euforie. Van ploegleider Nikolas Maes komt er zelfs een waarschuwing.

Met Arnaud De Lie pakte Lotto Dstny al 3 zeges. Milan Menten zorgde in de Le Samyn al voor de 4e zege van het seizoen voor de ploeg. Ook was er nog de 2e plaats van De Lie in de Omloop Het Nieuwsblad. Kortom is er succes bij Lotto Dstny.

Ploegleider Nikolas Maes is trots op wat de ploeg presteert. Hij vindt het uniek, maar aan Het Nieuwsblad vertelde hij dat hij het te vroeg vindt om te juichen. Zo zijn er volgens hem extra centen nodig als de ploeg wil blijven groeien. Zo vertelde hij dat de ploeg op een bepaald moment zijn plafond zal bereiken en dan zal iedereen volgens hem een tandje moeten bijsteken.

Daarin kijkt Maes naar De Lie. Volgens hem zijn er niet veel betere reclamepanelen dan de huidige vaandeldrager van het Waalse peloton. Zo heeft De Lie uitstraling, is hij vriendelijk en is hij ook echt en oprecht.