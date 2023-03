Oudste dochter Servais Knaven duidt BK tijdrijden met stip aan en is ambitieus voor grote doel: "Dat moet wel kunnen"

In de familie van Servais Knaven hebben ze allemaal een hart voor de koers. Zijn oudste dochter maakt nu deel uit van de eliteploeg van AG Insurance-Soudal Quick-Step. Vorig jaar won ze al het BK tijdrijden bij de beloften en werd ze derde op het BK tijdrijden bij de elite.

De 22-jarige Britt Knaven staat dus voor een belangrijk wielerjaar. "Ja, dat wel. Ik heb er superveel zin in. Ik merk dat ik afgelopen winter de stap heb gezet en dat ik veel meer rust heb omdat ik niet meer moet studeren. Vorig jaar had ik wat lichamelijke problemen, die zijn nu ook allemaal opgelost. Ik merk wel dat er meer klaar voor ben dan afgelopen jaren."

In 2022 kende ze geen makkelijke start, met toch enkele opgaves. "In het seizoensbegin vorig jaar waren er ook wat problemen op mentaal vlak. Ook omdat school erbij kwam en dat soort dingen. Nu voel ik dat ik veel meer rustig en gefocust ben op het wielrennen. Het gaat al stukken beter. De start gaat zeker beter zijn."

TIJDRITPOSITIE

Opvallen deed Knaven al met haar prestaties in het werk tegen de klok en die wil ze nog verder optimaliseren. "Ik heb vorig jaar al een beetje gewerkt aan mijn tijdrijdpositie richting het BK tijdrijden bij de elite. Met de nieuwe fiets die we nu hebben, is dat sowieso al een stuk beter. Ik ben wel van plan om het nog bij te schaven."

Staat het BK tijdrijden dan opnieuw met rood omcirkeld? "Ja, dat zeker. Ik wil beter doen dan vorig jaar. Dat is één doel voor mij dit jaar en ik denk dat het ook wel moet kunnen", wat dus betekent dat onze jonge landgenote minstens op zilver mikt.