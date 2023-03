Patrick Lefevere gelooft uitleg van Yves Lampaert niet: "Houdt geen steek"

Het openingsweekend was geen succes voor Soudal-Quick Step. Onder meer Yves Lampaert was niet of nauwelijks in beeld en had daar zo zijn uitleg voor, maar niet iedereen gelooft die.

Lampaert werd in de Omloop 71ste, in Kuurne-Brussel-Kuurne 76ste. Ook voor de ploeg in zijn geheel liep het niet. Een zesde plaats van Ballerini in de Omloop en een negende van Jakobsen in Kuurne-Brussel-Kuurne waren de beste uitslag van de ploeg. Patrick Lefevere was, ondanks de tien zeges van de ploeg al dit seizoen, duidelijk niet tevreden. Hij vertrok dan ook zonder dat hij nog contact had met de ploeg. "Soms kan zwijgen niet verbeterd worden", zei Lefevere bij FOCUS/WTV. Klopt uitleg van Lampaert wel? Lampaert verklaarde na Kuurne-Brussel-Kuurne dat hij werd opgehouden door een val van onder meer Alpecin-Deceuninck en Jasper Philipsen. "Ik denk dat Yves eens hetzelfde moet doen als ik", zei Lefevere. "Iedere koers opnemen en 's avonds laat, als ik alleen ben, de koers herbekijken. Soms in dubbele snelheid, maar een cruciale fase mis ik zelden. Die uitleg, die houdt geen steek", klonk het. Van de uitleg van Lampaert gelooft Lefevere dus weinig.