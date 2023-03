Soudal-Quick Step en Julian Alaphilippe op zoek naar revanche in Strade Bianche met sterke selectie

In de Omloop Het Nieuwsblad en ook Kuurne-Brussel-Kuurne werd Soudal-Quick Step, net als veel andere ploegen, verslaan door de sterkte van Jumbo-Visma. In Le Samyn speelde pech dan weer mee, met valpartijen van Jakobsen en Asgreen.

Het team hoopt dan ook op wat revanche in de Strade Bianche. Ook Julian Alaphilippe, winnaar in 2019, zal na zijn zware val van vorig jaar extra gemotiveerd naar de Italiaanse koers trekken. En met Mauri Vansevenant, die tweede werd in het eindklassement in Oman, heeft de ploeg ook nog een Belgische outsider.

Soudal-Quick Step neemt daarnaast ook Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Casper Pedersen, Dries Devenyns en Pieter Serry mee. Ploegleider Davide Bramiti ziet het alleszins zitten.

"We hebben meerdere renners in onze selectie die hier iets kunnen neerzetten. We hebben er dus vertrouwen in dat een goed resultaat tot de mogelijkheden behoort", zegt Bramiti.

If Leonardo Da Vinci had spent more time in Tuscany than in Emilia Romagna with Cesare Borgia during the latter’s campaigns in early 1500s, Mona Lisa would have looked differently today.



A story for Saturday, when Soudal Quick-Step will be at the start of @StradeBianche. pic.twitter.com/uS7QR0YKwo