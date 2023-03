Veldrijdster Puck Pieterse maakt debuut in de WorldTour in een voor haar interessante wedstrijd

Puck Pieterse groeide dit seizoen uit tot een van de beste veldrijdsters. Maar de Nederlandse gaat zich ook op andere disciplines focussen.

Puck Pieterse vocht in het veld vaak stevige duels uit met haar landgenote Fem van Empel. De Nederlandse maakte afgelopen weekend ook haar debuut op de weg dit seizoen in de Omloop van het Hageland.

Pieterse werd daarin 36e. Maar zaterdag staat ze voor het eerst aan de start van een koers in de WorldTour. Pieterse staat namelijk aan de start van de Strade Bianche bij haar ploeg Fenix-Deceuninck, dat bevestigt de ploeg aan Europort.

Met haar techniek uit het veldrijden moet dat een wedstrijd zijn die past bij Pieterse. Al zijn de verwachtingen nu ook niet dat ze zal meedoen voor winst. Of de Nederlandse kampioene daarna nog veel wedstrijden op de weg zal rijden is niet duidelijk, want ze focust zich vooral op de kwalificatie voor de Olympische Spelen in het mountainbiken.