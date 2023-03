Gravel blijft maar groeien, nieuw kampioenschap komt meteen naar België voor eerste editie

Vorig jaar werd voor het eerst een WK gravel gereden. Een Europees kampioenschap was er nog niet, maar dat komt er dit jaar wel.

Gianni Vermeersch werd in het Italiaanse Veneto de eerste wereldkampioen gravel. Dit jaar vind het WK daar opnieuw plaats. Dat wordt georganiseerd door de UCI, maar de UEC, de Europese wielerbond, had nog geen kampioenschap.

Op 1 oktober wordt voor het eerst een Europese sterrentrui uitgereikt in het gravel en dat zal in Oud-Heverlee gebeuren. Op die datum vindt ook het Belgisch kampioenschap plaats. Golazo wordt organisator van het EK en zal dat combineren met het BK.

"We wilden we dat het het gravelen zijn eigen Europees kampioenschap kreeg. Voor de grote première is er geen betere plek dan Oud-Heverlee, ondanks verschillende biedingen van verschillende landen", zegt UEC-president Enrico Della Casa. Ook de komende jaren zal de UEC een Europees kampioenschap organiseren.

Ook Tom Van Damme van Belgian Cycling is tevreden. "Dankzij Gianni Vermeersch heeft België de eerste wereldkampioen in deze discipline. Dat is voor ons een extra motivatie om het EK te organiseren." In 2024 komt het WK gravel dan naar België, in Leuven en Halle.