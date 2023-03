Italiaanse winnares van Waalse Pijl kent alweer tegenslag na val in Tour vorig jaar

De Italiaanse Marta Cavalli (24) staat alweer aan de kant. De Italiaanse heeft nog altijd te veel last van haar val in de Tour vorig jaar.

Cavalli debuteerde dit jaar in de UAE Tour en werd daar 19de in het eindklassement. Ze startte ook in de Omloop Het Nieuwsblad, maar Cavalli gaf op. Haar ploeg, FDJ-SUEZ, laat weten dat Cavalli weer een pauze inlast.

"Na haar koersen hebben we in samenspraak besloten dat het beter is om Strade Bianche te laten voor wat het is. Marta wil zichzelf de tijd geven om daar volledig bovenop te komen", klinkt het in het statement.

"Ze gaat nu een periode zonder wedstrijden aan, maar ondertussen zal ze haar trainingen in samenspraak met trainer Flavien Soenen voortzetten. We wensen Marta het allerbeste, zodat Marta uiteindelijk haar niveau van 2022 opnieuw zal kunnen behalen."

Cavalli won in 2022 de Waalse Pijl en de Amstel Gold Race en ze werd tweede in het eindklassement van de Giro.