Lotto-Dstny CEO Stéphane Heulot glashelder over de WorldTour-status van zijn team

Lotto-Dstny degradeerde dit seizoen uit de WorldTour. De ploeg is de komende drie jaar dan ook een ProTour-team en moet zich focussen op het behalen van punten.

Vorig seizoen draaide helemaal rond de UCI-punten en de degradatiestrijd. Die verloor Lotto-Dstny, maar de ploeg wist zich dankzij zijn sterke prestaties in 2022 een wildcard te verkrijgen voor alle WorldTour wedstrijden.

Als het team ook de komende jaren die wildcard wil, dan moet het blijven focussen op die punten. Daar is de ploeg alleszins goed mee begonnen, ze staan voorlopig op de negende plaats. Toch wil CEO Stéphane Heulot niet te veel rekenen.

"We mogen niet koersen met die punten als voornaamste doel. We moeten koersen om te winnen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Het doet de CEO dan ook deugd dat er naast Arnaud De Lie ook jongeren zoals Lennert Van Eetvelt en Maxim Van Gils scoren.

Geen zorgen over WorldTour

Vertrouwen geven aan de renners wordt het belangrijkste recept volgens Heulot om die punten te scoren en niet steeds met dat teamklassement in het achterhoofd te rijden.

"Er zullen ook tegenslagen komen, het wordt belangrijk om ook dan vertrouwen te geven. Ik ben er vrij zeker van, als we met deze ingesteldheid verder doen, dat we ons geen zorgen moeten maken. Want finaal horen we thuis in de WorldTour", zegt Heulot nog.