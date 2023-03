Niet te vatten! Onbegrijpelijk wat Lotto Dstny doet met Arnaud De Lie

Lotto Dstny heeft met Arnaud De Lie een goudhaantje in de rangen. Al is de vraag vooral voor hoelang nog.

Arnaud De Lie is heel sterk aan het wegseizoen begonnen. Daardoor komt er opnieuw heel veel interesse voor de renner die nog tot 2024 onder contract ligt bij Lotto Dstny.

Er zijn echter heel wat kapers op de kust om hem in de toekomst binnen te halen. Vooral Patrick Lefevere steekt zijn interesse niet weg, maar ook buitenlandse ploegen zijn geïnteresseerd.

Opvallend en onbegrijpelijk is dat Lotto Dstny op dit moment niet overgaat tot het openbreken en verlengen van zijn contract. Al heeft de ploeg daar wellicht niet de middelen voor op dit moment.

“Het is nu niet het moment om daar met hem over te praten, laat hem nu focussen op het sportieve”, zegt Stephane Heulot aan Het Nieuwsblad. “Maar ons project is duidelijk: we zullen er alles aan doen om Arnaud nog veel langer in de ploeg te houden.”