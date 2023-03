Ploegleider van Mathieu van der Poel lacht zijn tanden bloot over Wout van Aert

Wout van Aert en Mathieu van der Poel domineerden het veldrijden. Het is uitkijken of ze ook op de weg ontzettend dominant zijn.

Het was een crossseizoen om duimen en vingers van af te likken. Wout van Aert en Mathieu van der Poel zorgden voor ontzettend veel spektakel, met als hoogtepunt het WK in Hoogerheide.

De twee tenoren zijn ook op de weg elkaars aartsvijanden. Voor Jumbo Visma is het wegseizoen op een heel knappe manier begonnen. Bij Alpecin-Deceuninck draait het echter veel minder.

Vorig jaar had de ploeg van Christoph Roodhooft al drie overwinningen op de weg op de teller, maar nu is er nog geen enkele zege achter de naam van Alpecin-Deceuninck.

Christoph Roodhooft denkt er alvast het zijne van en ziet dat alles mogelijk is. “In de kerstperiode zijn we soms van het kastje naar de muur gereden door Wout van Aert... Was onze aanpak de juiste? Ik weet het niet, maar we wonnen wel het WK”, lacht hij zijn tanden bloot bij Het Laatste Nieuws.